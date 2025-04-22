Россиянин уснул в зале ожидания аэропорта и решил догнать самолет пешком

«Авиаторщина»: Россиянин случайно уснул в зале ожидания в аэропорту Сургута

Россиянин случайно уснул в зале ожидания в аэропорту Сургута и проспал свой рейс в Махачкалу. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

35-летний мужчина из Дагестана вовремя приехал в авиагавань, прошел регистрацию и без проблем попал в зал ожидания. Однако время было позднее, поэтому пассажир задремал. Проснувшись, он неспешно пошел покурить в специально отведенное для этого место и заметил, что к его самолету уже подъехал автобус с пассажирами.

Встревоженный россиянин перепрыгнул через ограждение и решил пешком догнать лайнер. Он пробежал некоторую часть летного поля и был пойман сотрудниками службы безопасности. Нарушитель порядка объяснил, что просто переволновался и не знал, что еще можно сделать. Более того, во время пробежки из-за понижения уровня сахара в крови ему стало плохо.

Дагестанца не стали привлекать к ответственности.

В июне 2024 года россиянин расстроился из-за отсутствия билетов на самолет и устроил дебош в аэропорту Толмачево. Инцидент попал на видео.