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09:12, 22 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка получила 11 лет колонии за распространение опасных наркотиков

В Хабаровске жительница получила 11 лет колонии за распространение наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Хабаровске суд приговорил 25-летнюю жительницу к 11 годам колонии общего режима за распространение синтетических наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2023 году девушка через интернет присоединилась к организованной группе, распространявшей наркотики, и взяла на себя обязанность получать крупные партии запрещенного вещества через закладки в Московской области, фасовать их и передавать другим участникам группы.

В марте 2024 года она отправила почтой из Москвы в Хабаровск более 4,5 килограмма синтетики, спрятав ее в порошок в фильтрах для воды. Также она реализовала через закладки более пяти килограммов наркотика. Еще четыре грамма она оставила себе и хранила их дома.

Ранее сообщалось, что МВД накрыло крупную сеть нарколабораторий с 2,6 тонны вещества.

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