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14:25, 22 апреля 2025Моя страна

Россиянка воспользовалась ИИ и выиграла десятки миллионов рублей

Жительница Нижегородской области выиграла в лотерею 36 млн руб. с помощью ИИ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына воспользовалась искусственным интеллектом и выиграла 36 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в «Столото», сначала женщина покупала билеты наугад, а потом обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого и поля и 2 — для второго. В итоге россиянка выиграла 36,1 миллиона рублей.

Выигрыш Синицына хочет потратить на жилье, помочь матери с ремонтом, съездить в Китай, купить ноутбук и бытовую технику.

Ранее сообщалось, что сразу десять россиян выиграли в лотерею «Мечталлион» на Пасху, разделив призовой фонд в 100 миллионов рублей. Победители приобрели лотерейные билеты в Алтайском крае, в Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания и в Приморском крае.

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