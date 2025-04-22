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08:34, 22 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска возобновили продвижение в Харьковской области

Марочко: ВС России возобновили продвижение в районе Липцов и Волчанска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска после завершения пасхального перемирия возобновили продвижение в районе Липцов и Волчанска в Харьковской области. Об этом рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«После окончания действия пасхального перемирия наши войска возобновили активную фазу освободительных действий в районе Липцов и Волчанска», — говорится в публикации.

Экс-военный добавил, что украинские войска воспользовались паузой в боевых действиях, чтобы провести ротации и подвезти снабжение на линию фронта.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Он отмечал, что украинские войска пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.

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