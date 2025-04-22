Российский губернатор раскрыл подробности о ночной атаке дронов ВСУ

Орловский губернатор Клычков: При уничтожении двух дронов ВСУ никто не пострадал

При уничтожении двух дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью этой ночью никто из мирных граждан не пострадал. Такие подробности раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что значительных разрушений на земле также удалось избежать. На местах происшествий ведутся проверки оперативных служб, подчеркнул Клычков.

Орловский губернатор поблагодарил специалистов средств противовоздушной обороны (ПВО), которые помогли предотвратить атаку со стороны Украины.

До этого в Минобороны отчитались о том, что силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над Крымом, Белгородской и Орловской областями.

В ведомстве разъяснили, что попытки налета дронов были совершены в период с 20:00 по московскому времени 21 апреля до 6:00 22 апреля.