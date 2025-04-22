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16:31, 22 апреля 2025Мир

В Кремле анонсировали саммит России и арабских государств

Ушаков: Саммит России и арабских государств может пройти в Москве этой осенью
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Саммит России и Лиги арабских государств может пройти в Москве этой осенью. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы предложили провести [саммит] в Москве. Осенью. Но это согласовывается», — заявил он.

Ушаков отметил, что принципиальная договоренность о проведении саммита с арабскими странами уже достигнута, осталось лишь согласовать детали.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Прошедшая в Кремле встреча на высшем уровне стала первой в истории отношений двух стран.

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