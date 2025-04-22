Семья из четырех человек попала под удар дрона ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль с четырьмя людьми

Семья из четырех человек попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего ранены четверо: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка», — написал чиновник.

По его словам, у мужчины и его супруги диагностировали баротравму и контузию. Их 19-летнего сына доставляют в больницу, у него множественные осколочные ранения лица, рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма. У девочки диагностировали осколочные ранения лица и черепно-мозговую травму. Ее отправили в детскую областную клиническую больницу, добавил Гладков.

Помимо того, под удар дрона на участке дороги Грайворон — Илек-Пеньковка попал водитель автомобиля. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями конечностей.

В этот же день украинский беспилотник ударил в КамАЗ в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области. По словам главы области, водителя грузовика спасти не удалось.