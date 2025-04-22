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15:02, 22 апреля 2025Россия

Дрон ВСУ угодил в КамАЗ в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: Дрон ВСУ угодил в КамАЗ, водителя не спасли
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) угодил в КамАЗ в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области, водителя спасти не удалось. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родственникам мужчины. По информации главы, житель Белгородской области отказался перевозить скот в безопасное место, оставил его в районе и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить скотину.

Поскольку проезд в Краснояружский район запрещен и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом, детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям, пояснил Гладков.

Губернатор попросил жителей Курской области не рисковать своими жизнями и соблюдать предписания властей.

Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза пытались проникнуть в Белгородскую область после окончания пасхального перемирия.

ЖЗЛ
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