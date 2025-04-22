Шантажировавший российских школьниц в сети иностранец получил 19 лет колонии

В Рязанской области иностранец, развращавший школьниц, получил 19 лет колонии

В Рязанской области суд приговорил иностранца, развращавшего несовершеннолетних в сети, к 19 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в 2022-2023 годах мужчина в социальной сети писал школьницам, представляясь подростком. После продолжительной переписки он угрожал несовершеннолетним раскрыть ее содержание их окружению, если те не снимут и не отправят ему откровенные фото или видео. Действия мужчины правоохранители пресекли в 2023 году, его взяли под стражу. Всего на счету иностранца оказалось 15 жертв.

Ранее сообщалось, что в Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних.