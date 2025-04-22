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12:42, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Сообщение о воспитании детей в ЛНР в духе «традиций Российской империи» оказалось фейком

Информация о воспитании детей в ЛНР в духе Российской империи оказалась фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Украинский национальный центр сопротивления написал в посте в своем Telegram-канале, что педагоги в детских садах Луганской народной республики (ЛНР) якобы участвуют в соревнованиях по лучшему воспитанию детей в духе «традиций Российской империи». Поводом для таких утверждений стал прошедший конкурс «Воспитатель года России — 2025». Как пишет канал центра, педагоги продемонстрировали, как с детства привить ребенку «покорность и страх», а также учить песню «"Катюша" вместо украинских стихов» и так далее. «Здесь нет ничего общего с образованием, это преступление против нации», — говорится в конце поста. Эта информация оказалась фейком.

В ЛНР действительно состоялся этап конкурса «Воспитатель года России — 2025». Как сообщило Министерство образования и науки региона, в течение недели воспитатели-участники демонстрировали свои педагогические навыки и творческий подход к работе с детьми, а также прошли два испытания: «Моя Педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

Цель конкурса — выявить талантливых педагогов и поддержать их. Также конкурс дает возможность продемонстрировать им свои знания, навыки и умения, инновационные подходы к образованию и воспитанию детей, а также обменяться друг с другом опытом, узнать о новых методиках и тенденциях в области дошкольного образования. При этом речи о переучивании детей и внедрении каких-либо пропагандистских идей нигде не идет даже в качестве лейтмотива.

Утверждение украинского наццентра сопротивления о том, что воспитатели только учат с детьми песню «Катюша», также не соответствует действительности. Так, в конце марта 2025 года в одном из детских садов города Стаханова состоялся семинар, на котором педагоги обсудили практики по приобщению детей к культуре родного края. Еще ранее стало известно, что в детских садах ЛНР внедрят программу социальной активности. В рамках программы для воспитанников будут проводить спортивные мероприятия, интеллектуальные игры и конкурсы, занятия по основам мастерства и ремесел, по формированию лидерских качеств и навыков лидерства и коллективной работы. Кроме того, педагоги познакомят детей с добровольческой деятельностью.

Информация о том, что воспитатели в ЛНР учат детей в духе Российской империи, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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