Телеведущую Марианну Максимовскую назначили генеральным директором «VK Видео»

Стало известно имя нового генерального директора «VK Видео». На эту должность назначили телеведущую Марианну Максимовскую, передает издание «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе VK, должность генерального директора является новой в компании. В обязанности Максимовской будет входить разработка стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, которые ориентированы на современные тренды и потребности аудитории.

Как сказано в сообщении, ранее телеведущая уже запустила большое количество проектов на ТВ, которые стали успешными. В компании выразили надежду, что благодаря опыту Максимовской на платформе появится множество амбициозных проектов, а сам видеохостинг укрепит свое лидерство на российском рынке.

Ранее смотреть ролики в «VK Видео» стало еще удобнее. Произошло это благодаря AI-модели.