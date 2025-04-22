Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 22 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о ежечасных нарушениях перемирия ВСУ на одном направлении

Киселев: ВСУ ежечасно атаковали позиции ВС России на реке Оскол в ходе перемирия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежечасно атаковали позиции Вооруженных сил (ВС) России на реке Оскол в Харьковской области в ходе пасхального перемирия. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На купянском направлении не то чтобы пасхального перемирия не было — здесь происходили ожесточенные бои», — подчеркнул аналитик.

Киселев рассказал о постоянных контратаках передовых позиций ВС России на купянском направлении в период с 19 по 21 апреля. По его словам, ВСУ пошли на нарушения перемирия, осознавая скорую потерю позиций на левом берегу реки Оскол.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о нарушениях перемирия нацбатальонами ВСУ. По его данным, украинские войска попытались атаковать позиции ВС России в Луганской и Донецкой народных республиках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков озвучил вопрос Кремля Украине

    Россияне оценили свою финансовую грамотность

    Российский военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

    В России по требованию участника СВО перекрасили детсад из-за ассоциации с флагом Украины

    ВСУ ударили по трем мирным жителям Белгородской области после заявлений Зеленского о мире

    Россиянин вырастил в теплице шестиметровый куст конопли и встретился с ФСБ

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Врач рассказал о 20-секундном тесте для проверки состояния легких

    Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

    В российском регионе появилась должность первой леди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости