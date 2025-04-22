Стало известно о ежечасных нарушениях перемирия ВСУ на одном направлении

Киселев: ВСУ ежечасно атаковали позиции ВС России на реке Оскол в ходе перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежечасно атаковали позиции Вооруженных сил (ВС) России на реке Оскол в Харьковской области в ходе пасхального перемирия. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На купянском направлении не то чтобы пасхального перемирия не было — здесь происходили ожесточенные бои», — подчеркнул аналитик.

Киселев рассказал о постоянных контратаках передовых позиций ВС России на купянском направлении в период с 19 по 21 апреля. По его словам, ВСУ пошли на нарушения перемирия, осознавая скорую потерю позиций на левом берегу реки Оскол.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о нарушениях перемирия нацбатальонами ВСУ. По его данным, украинские войска попытались атаковать позиции ВС России в Луганской и Донецкой народных республиках.