Суд назвал причину конфликта осужденного в России американца Блэка

Конфликт осужденного во Владивостоке американца Блэка начался с грязной посуды

Конфликт осужденного во Владивостоке американского солдата Гордона Блэка начался с ссоры из-за грязной посуды. Об этом сообщает РИА Новости.

1 мая 2024 года Блэк и его подруга пришли домой. Потерпевшей не понравилось, что четвертый день стоит грязная посуда, а постиранное белье висит под дождем. Она стала предъявлять претензии Блэку и кинула ему в ноги снятое белье. Тогда солдат захватил девушку правой рукой за шею и стал душить. Он повалил ее на пол, сжал ногами и давил на спину.

19 июня суд во Владивостоке признал Блэка виновным в угрозе расправой знакомой и краже у нее 10 тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. Позже ему снизили срок до 3 лет и 2 месяцев.