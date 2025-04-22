Участник шоу талантов упал со сцены на оператора

The Sun: Участник шоу «Британия ищет таланты» упал со сцены во время выступления

Участник шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent) из Южной Кореи маг Манхо Хан упал со сцены на оператора во время выступления. На это обратило внимание издание The Sun.

Хан показывал судьям номер, в котором он быстро менял костюмы сменой костюмов. Затем он пошел по сцене, но оступился и упал прямо на оператора и камеру.

После падения Хан быстро поднялся на сцену и продолжил выступление под аплодисменты публики. Члены жюри шоу с пониманием отнеслись к инциденту и поддержали участника. Одна из судей шоу, актриса Аманда Холден отметила профессионализм Хана и похвалила его за то, что он не прервал выступление. Музыкальный продюсер Саймон Коуэлл сказал, что подобные ошибки случаются в жизни, и назвал их нормальными.

В итоге Хан смог пройти в следующий тур шоу.

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий Райан Сикрест упал на съемках популярного игрового шоу «Колесо фортуны» в погоне за головкой сыра. Сикрест смог поймать сыр и не пострадал.