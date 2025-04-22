Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Участник шоу талантов упал со сцены на оператора

The Sun: Участник шоу «Британия ищет таланты» упал со сцены во время выступления
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: ITV

Участник шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent) из Южной Кореи маг Манхо Хан упал со сцены на оператора во время выступления. На это обратило внимание издание The Sun.

Хан показывал судьям номер, в котором он быстро менял костюмы сменой костюмов. Затем он пошел по сцене, но оступился и упал прямо на оператора и камеру.

После падения Хан быстро поднялся на сцену и продолжил выступление под аплодисменты публики. Члены жюри шоу с пониманием отнеслись к инциденту и поддержали участника. Одна из судей шоу, актриса Аманда Холден отметила профессионализм Хана и похвалила его за то, что он не прервал выступление. Музыкальный продюсер Саймон Коуэлл сказал, что подобные ошибки случаются в жизни, и назвал их нормальными.

В итоге Хан смог пройти в следующий тур шоу.

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий Райан Сикрест упал на съемках популярного игрового шоу «Колесо фортуны» в погоне за головкой сыра. Сикрест смог поймать сыр и не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    Российский боец рассказал о ликвидации португальских наемников в ДНР

    Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая

    Житель ДНР раскрыл способ поиска мобилизованных военкомами

    Врач назвал неожиданное последствие для организма из-за частого употребления вина

    Участник шоу талантов упал со сцены на оператора

    Стало известно о страхе бойцов ВСУ перед стрелковым боем

    В МИД РФ дали совет на фоне переговоров России и США

    Биолог высказался о способах и сроках борьбы с борщевиком

    Россиянка описала привычные для итальянцев вещи фразой «в России это стыдно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости