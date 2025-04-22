В работе сервиса Downdetector произошел сбой

В работе сервиса по мониторингу сбоев Downdetector возникли неполадки

В работе популярного сервиса Downdetector по мониторингу неполадок у интернет-ресурсов произошел сбой. Об этом говорится в Telegram-канале сервиса.

«У нас произошел сбой, и бот вырвался на свободу. Привяжем его покрепче, чтобы такого больше не повторилось», — уточняется в публикации. Downdetector также извинился перед пользователями за доставленные неудобства.

Перед тем, как уведомить о неполадках, портал опубликовал не соответствовавшее действительности сообщение о массовых проблемах в работе нескольких российских ресурсов и сервисов. В частности, Downdetector писал, что сбой возник у некоторых операторов связи, соцсетей и банков.

Ранее стало известно, что россияне столкнулись со сбоем в работе Telegram. Вечером в понедельник, 21 апреля, было зафиксировано более двух тысяч жалоб на работу мессенджера.

12 апреля российские пользователи массово сообщили о неполадках в работе WhatsApp. Больше всего обращений о сбое поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.