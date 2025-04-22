В Раде рассказали о похищениях людей замаскированными под военкомов преступниками

Нардеп Мазурашу: Преступники похищают людей, маскируюясь под военкомов

На фоне безнаказанности сотрудников военкоматов преступники на Украине начали похищать людей, маскируясь под военкомов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает ТАСС.

«Люди в форме выкрадывают людей с улиц, [вытаскивают] из транспортных средств (...), [такие похищения] очень большой соблазн для бандитов. Надели костюмы военных и полицейских и пошли заниматься похищением людей и выбиванием денег за возвращение домой», — заявил нардеп.

Он отметил, что преступники чувствуют свою безнаказанность, потому что гражданам очень редко удается привлечь военкоматы к ответственности даже в случае незаконной мобилизации.

Ранее в Одессе сотрудник военкомата ударил ногой в грудь женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.