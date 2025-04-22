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11:43, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о похищениях людей замаскированными под военкомов преступниками

Нардеп Мазурашу: Преступники похищают людей, маскируюясь под военкомов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

На фоне безнаказанности сотрудников военкоматов преступники на Украине начали похищать людей, маскируясь под военкомов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает ТАСС.

«Люди в форме выкрадывают людей с улиц, [вытаскивают] из транспортных средств (...), [такие похищения] очень большой соблазн для бандитов. Надели костюмы военных и полицейских и пошли заниматься похищением людей и выбиванием денег за возвращение домой», — заявил нардеп.

Он отметил, что преступники чувствуют свою безнаказанность, потому что гражданам очень редко удается привлечь военкоматы к ответственности даже в случае незаконной мобилизации.

Ранее в Одессе сотрудник военкомата ударил ногой в грудь женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.

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