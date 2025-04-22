В России задержали подозреваемых в хищении 200 миллионов рублей со счетов умерших

МВД: Задержаны подозреваемые в хищении 200 миллионов рублей со счетов умерших

В России задержали подозреваемых в хищении 200 миллионов рублей со счетов умерших. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники на протяжении полутора лет использовали схему по завладению деньгами умерших. Они заново оформляли sim-карты и получали доступ к банковским приложениям, таким образом похищали деньги со счетов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены девять подозреваемых. Их задержали на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской, Брянской областей, Республики Марий Эл и в Москве. Задержанными оказались люди из разных регионов страны в возрасте от 19 до 29 лет и один 44-летний мужчина из Саратова, который является организатором схемы.

Выявлено более 150 эпизодов их преступной деятельности с суммой ущерба свыше 200 миллионов рублей. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что сотрудница российского банка обманула пожилых клиентов на 15 миллионов и была осуждена.