В российский магазин вернули украденного кота-талисмана

В Екатеринбурге в магазин вернули украденного кота-талисмана по кличке Москвич

Сотрудники автомагазина в Екатеринбурге вернули исчезнувший талисман — кота по кличке Москвич. Об этом пишет kp.ru.

Кот, которого работники сокращенно называют Мося, пропал 20 апреля. Камеры видеонаблюдения записали момент, на котором питомца из магазина забирает один покупатель. Сотрудники выяснили, что мужчина приехал в Екатеринбург из Омска и выставил здесь машину на продажу. Они позвонили ему и назначили встречу под предлогом покупки машины.

На месте сотрудников автомагазина действительно ждал мужчина с камер видеонаблюдения, вместе с ним был и украденный Москвич. «Возмущаться, как-то сопротивляться мужчина не стал. Сказал, что кота забрал, потому что тот ему сильно понравился», — отметила представительница магазина Ольга. Мося вернулся домой.

Как рассказала Ольга, Москвич к ним попал совсем котенком. Они забрали его у пенсионера, который часто был нетрезв и не мог следить за животным. Сейчас коту уже четыре месяца.

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