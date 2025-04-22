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17:10, 22 апреля 2025Мир

В Сеуле неизвестный в больничной рубашке устроил резню в супермаркете

Yonhap: Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Сеуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap.

По данным полиции, подозреваемый в возрасте около 30 лет, размахивая ножом, нанес ранения двум женщинам в супермаркете недалеко от станции Миа на севере Сеула примерно в 18:20. В результате нападения одна из них была ранена, а другой не удалось выжить.

Раненую женщину в возрасте около 40 лет доставили в больницу, ее состояние не критическое.

Полиция задержала нападающего вскоре после инцидента, в настоящее время он находится под следствием. Уточняется, что преступник был один в больничную одежду.

Ранее в Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей. У пострадавших обнаружены колото-резаные раны.

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