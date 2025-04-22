В США обеспокоились расколом в руководстве Пентагона

Американские высокопоставленные чиновники обеспокоены расколом в руководстве Пентагона. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).
«Пентагона с тревогой наблюдали за распадом внутреннего круга [главы Пентагона Пита] Хегсета», — пишет издание.
Собеседники WP отметили, что разлад и «параноидальная атмосфера» в руководстве оборонного ведомства начались после утечки секретных правительственных чатов в мессенджере Signal.
СМИ ранее писали, что в связи со случившейся утечкой, в Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Пита Хегсета эффективно управлять ведомством. Так, рассматривается возможность его отставки.