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11:42, 22 апреля 2025Мир

В США обеспокоились расколом в руководстве Пентагона

WP: Американские чиновники обеспокоились расколом в руководстве Пентагона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американские высокопоставленные чиновники обеспокоены расколом в руководстве Пентагона. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

«Пентагона с тревогой наблюдали за распадом внутреннего круга [главы Пентагона Пита] Хегсета», — пишет издание.

Собеседники WP отметили, что разлад и «параноидальная атмосфера» в руководстве оборонного ведомства начались после утечки секретных правительственных чатов в мессенджере Signal.

СМИ ранее писали, что в связи со случившейся утечкой, в Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Пита Хегсета эффективно управлять ведомством. Так, рассматривается возможность его отставки.

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