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15:20, 22 апреля 2025Культура

Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти на национальной почве

Певица Валя Карнавал назвала клеветой обвинения в оскорблении казахов
Ольга Коровина

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российская певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) ответила на обвинения в оскорблении съемочной группы в Казахстане. Видео она разместила в личном Telegram-канале.

Ранее в социальной сети TikTok появилась информация о том, что в 2024 году на съемках клипа «Вдох-Выдох» Карнаухова грубила стилистам и требовала убрать с площадки всех казахов. Певица якобы пришла в ярость от того, что вокруг нее разговаривали на казахском языке.

«Это ложь и провокация. Я осталась под огромным впечатлением от работы с ребятами из Казахстана», — заявила Валентина. Певица отметила, что ее обижает клевета, а также пригрозила судом тем, кто публикует подобную информацию. «Не верьте в чушь, которую распространяют про меня, чтобы опорочить мое имя», — добавила она.

Ранее сообщалось, что 23-летняя Валя Карнавал поступила в московский вуз без сдачи экзаменов и была раскритикована. Школьники возмутились тем, что девушка заняла место абитуриентов, которые годами готовились к ЕГЭ.

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