Гончаренко: Мы месяц ждем отчет по переговорам от главы украинского МИД Сибиги

Верховная Рада уже месяц ждет отчета министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о ходе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«А Сибигу мы и месяц не ждали в совете, чтобы он хоть какие-то подробности рассказал», — сообщил парламентарий.

Депутат украинского парламента от фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» Ирина Геращенко (к этой же фракции относится Алексей Гончаренко) 24 марта потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением о ходе мирных переговоров перед парламентариями и лидерами фракций. Она назвала ситуацию, когда общество узнает новости мирных переговоров из американских медиа, ненормальной.

В то же время глава украинского МИД не смог раскрыть Раде детали переговоров с США, о чем неоднократно просили в парламенте.

