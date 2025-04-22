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12:24, 22 апреля 2025Бывший СССР

Верховную Раду не проинформировали о ходе переговоров по урегулированию

Гончаренко: Мы месяц ждем отчет по переговорам от главы украинского МИД Сибиги
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада уже месяц ждет отчета министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о ходе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«А Сибигу мы и месяц не ждали в совете, чтобы он хоть какие-то подробности рассказал», — сообщил парламентарий.

Депутат украинского парламента от фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» Ирина Геращенко (к этой же фракции относится Алексей Гончаренко) 24 марта потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением о ходе мирных переговоров перед парламентариями и лидерами фракций. Она назвала ситуацию, когда общество узнает новости мирных переговоров из американских медиа, ненормальной.

В то же время глава украинского МИД не смог раскрыть Раде детали переговоров с США, о чем неоднократно просили в парламенте.

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