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16:48, 22 апреля 2025Ценности

Виктория Бекхэм отметила 51-летие в корсете с глубоким декольте

Дизайнер Виктория Бекхэм отметила 51-летие в корсете с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отметила 51-летие в откровенном образе. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отправилась в Майами, чтобы отпраздновать день рождения в кругу семьи и друзей. На размещенном в соцсети кадре она позирует вместе с мужем, Дэвидом Бекхэмом, и двумя детьми — Ромео и Харпер. Бизнесвумен надела белый корсет с глубоким декольте и брюки-клеш того же цвета. При этом волосы она собрала в пучок.

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В то же время из аксессуаров на Бекхэм были несколько золотых браслетов с бриллиантами, а макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

В октябре наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Жена футболиста Дэвида Бекхэма попала в объективы уличных фотографов в Лондоне.

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