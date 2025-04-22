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15:44, 22 апреля 2025Экономика

Власти российского поселка устроили субботник и свалили мусор в лесу

Власти Ардатова оставили мусор после субботника в лесу
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Кстати... Новости Нижнего Новгорода»

В поселка Ардатов Нижегородской области власти провели субботник, а затем вывезли собранный на улицах мусор в лес. Об этом стало известно Telegram-каналу «Кстати... Новости Нижнего Новгорода».

Во время общегородского субботника коммунальщики, сотрудники администрации и жители населенного пункта собрали сотни мешков мусора. В одноразовых черных пакетах оказались ненужная мебель, пластиковая упаковка и прочие отходы. Несколько грузовиков вывезли мешки в лес рядом с деревней Обход.

Местные жители оказались недовольны решению властей. По их словам, в прошлом году мусор с улиц поселка также попал в лес — под листьями до сих пор можно найти черные пакеты. Вместе с журналистами они обратились в администрацию.

Власти объяснили, что свалка в лесу — временная. Необходимость вывезти мусор туда появилась из-за недостатка мусорных контейнеров. В администрации пообещали убрать отходы до 15 мая.

Ранее власти Ардатова украли ель у пенсионерки, чтобы установить ее на главной площади.

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