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14:48, 22 апреля 2025Из жизни

Воронка разверзлась посреди моста и поглотила отца и сына

В Италии воронка поглотила машину с отцом и сыном внутри
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vigili del Fuoco

В коммуне Вальданьо, Италия, отец и сын провалились в воронку, которая разверзлась посреди дороги. Об этом пишет Corriere della Sera.

64-летний Леоне Нардон и 21-летний Франческо Нардон ехали на машине по мосту, как вдруг асфальт под ними провалился. Образовавшаяся яма поглотила их автомобиль целиком — они упали в реку.

В тот день в регионе шли аномально сильные дожди. Предполагается, что отец и сын уехали из дома, чтобы помочь пострадавшим от ненастной погоды. О пропаже Леоне и Франческо заявили их родственники. Они заметили, что мужчины не вернулись к двум часам ночи, и сообщили об этом в полицию. Начались поиски.

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Останки Леоне нашли на следующее утро. Он лежал в русле реки Агно примерно в 10 километрах от места, где обрушился мост. Франческо обнаружили запутавшимся в растительности. Неподалеку затонула их машина.

Известно, что Франческо играл на трубе в группе Cornedo Vicentino. После случившегося группа выпустила трибьют, посвященный ему.

Ранее сообщалось, что в Сеуле, Южная Корея, мужчина на мотоцикле провалился в воронку, внезапно появившуюся посреди дороги. Когда его вытащили на поверхность, он уже не дышал.

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