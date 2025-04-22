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12:37, 22 апреля 2025Россия

«Войну роботов» в белгородском приграничье сняли на видео

Противостояние БПЛА России с наземным дроном ВСУ под Белгородом сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Противостояние российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с наземным дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области сняли на видео. Кадры войны роботов опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно украинский наземный дрон на четырехколесном шасси. Его таранит российский БПЛА, после чего происходит взрыв.

Ролик был снят неподалеку от Демидовки Белгородской области, утверждает канал.

Ранее российские беспилотники ударили по украинским городам. Этим ознаменовалось окончание пасхального перемирия, которое установил президент России Владимир Путин.

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