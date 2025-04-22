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19:26, 22 апреля 2025Бывший СССР

Врученная ветерану ВСУ медаль «вспукла»

Ветеран ВСУ пожаловался, что его медаль вспукла
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался, что его медаль «вспукла» — деформировалась и начала осыпаться. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ветеран рассказал, что его медаль участника боевых действий сделана настолько плохо, что за год начала взбухать, а позолота на награде начала осыпаться. По его словам, непонятно, когда и кто сможет поменять ему медаль.

Ранее появились фотографии пораженного в Сумах места награждения бойцов ВСУ. На них видно разрушенное здание, около которого собрались сотрудники украинских чрезвычайных служб.

До этого бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в лишении его государственных наград. По его словам, изначально он был в списках на получение ордена Богдана Хмельницкого II степени, однако позже его фамилия пропала оттуда по неизвестным причинам.

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