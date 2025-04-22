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02:52, 22 апреля 2025Россия

Выброшенные на свалку письма участникам СВО доставят адресатам

Выброшенные в Нижнем Новгороде письма участникам СВО доставят адресатам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Обнаруженные на свалке в Нижнем Новгороде письма участникам специальной военной операции (СВО) будут доставлены адресатам. Об этом говорится в Telegram-канале Дома народного единства, на базе которого действует Координационный центр по поддержке военнослужащих.

«Искренние послания от молодого поколения для участников спецоперации в боевых условиях, вдали от дома и близких — это больше, чем просто внимание. Это — весточки, которые оберегают и приносят удачу», — отметили в Доме.

Подчеркивается, что письма будут доставлены ближайшим гуманитарным конвоем.

Об обнаружении писем на свалке стало известно утром 21 апреля. Одно из писем написано первокурсницей нижегородского строительного техникума. В нем девочка выражает поддержку бойцам.

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