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21:27, 22 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

Зеленский рассказал о прилете ракеты по заводу «Мотор сич» в Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

На заводе «Мотор сич» на подконтрольной Киеву части Запорожской области произошел взрыв. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Рада».

«Сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать "Мотор сич", пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на "Мотор сич"», — отметил глава государства. При этом он не стал уточнять обстоятельства взрыва.

Ранее об ударе по заводу в Запорожье рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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