Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 22 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности о заключении ресурсной сделки

Зеленский: Юристы двух компаний США работают над сделкой о полезных ископаемых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какой стадии находится работа над заключением соглашения с США о полезных ископаемых. Его слова приводит Telegram издание «Интерфакс-Украина».

Зеленский раскрыл подробности о заключении ресурсной сделки и уточнил, что соглашение должно быть ратифицировано в парламенте. По его словам, над документом работают юристы из двух американских компаний.

«Юристы — обе американские компании. Сейчас юристы работают под наблюдением нашей команды. А их юристы под наблюдением их команды», — сообщил украинский лидер на брифинге.

17 апреля Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Директора московской школы уволили после избиения хулиганами ученика до потери сознания

    Вассерман раскрыл возможное происхождение индийских боеприпасов у ВСУ

    Песков прокомментировал публикации о разговоре Путина и Уиткоффа

    Военкор дал прогноз касательно будущего Зеленского

    Зеленский раскрыл подробности о заключении ресурсной сделки

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости