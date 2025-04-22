Зеленский: Юристы двух компаний США работают над сделкой о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какой стадии находится работа над заключением соглашения с США о полезных ископаемых. Его слова приводит Telegram издание «Интерфакс-Украина».

Зеленский раскрыл подробности о заключении ресурсной сделки и уточнил, что соглашение должно быть ратифицировано в парламенте. По его словам, над документом работают юристы из двух американских компаний.

«Юристы — обе американские компании. Сейчас юристы работают под наблюдением нашей команды. А их юристы под наблюдением их команды», — сообщил украинский лидер на брифинге.

17 апреля Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.

