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06:08, 22 апреля 2025Бывший СССР

Житель ДНР раскрыл способ поиска мобилизованных военкомами

РИА Новости: ТЦК в Угледаре мобилизовали жителей с помощью бесплатного Wi-Fi
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР) мобилизовали жителей, пришедших за бесплатным Wi-Fi. Способ поиска новобранцев раскрыл местный житель по имени Виктор в беседе с РИА Новости.

«Они приехали, гуманитарка... Люди пришли - за жабры в автобус, (кто) помоложе... Приехали ребята, называлось "центр незламності" ("центр несокрушимости") машинки стиральные поставили, генераторы привезли. Наш народ потянулся, Wi-Fi провели. Wi-Fi – это ж песня (...) И вот они (сотрудники ТЦК) приехали посмотреть, кто там, что там и как там... Тоже ребят забрали. Все, кого забрали, – никто не вернулся», — рассказал Виктор.

По его словам, мобилизация в Угледаре проводилась регулярно. Для поимки местных жителей использовались разные предлоги: от раздачи гуманитарной помощи до проверки документов.

Ранее в Кривом Роге пес защитил хозяина от мобилизации. Заметив животное, сотрудник ТЦК отошел на небольшую дистанцию, после чего обменялся с мужчиной несколькими фразами, а затем развернулся и ушел.

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