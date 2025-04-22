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14:06, 22 апреля 2025Культура

Жюри «Оскара» впервые обяжут смотреть все фильмы перед голосованием

Членов киноакадемии обяжут смотреть все номинированные на «Оскар» фильмы
Ольга Коровина

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американская академия кинематографических искусств и наук утвердила новые правила голосования перед предстоящей 98-й церемонией вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Теперь члены киноакадемии будут обязаны просматривать все номинированные фильмы в категории, чтобы принять участие в заключительном этапе голосования. До 2025 года такого правила не существовало.

Сообщается, что проверка будет осуществляться с помощью стриминговой платформы Academy Screening Room, которая доступна только членам киноакадемии. Если картина была просмотрена на кинофестивале или частном мероприятии, этот факт придется подтвердить, заполнив специальную форму с указанием даты и места. По данным издания, раньше такой процесс проверки касался только короткометражных фильмов, а также номинантов в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший анимационный фильм». Теперь он будет применяться ко всем категориям.

Голосование за номинантов 98-й премии «Оскар» продлится с 12 по 16 января 2026 года. Его итоги будут озвучены 22 января. Финальное голосование для определения победителей начнется 26 февраля и закончится 5 марта, а 15 марта состоится церемония награждения.

Ранее стало известно, что с 2027 года киноакадемия начнет вручать «Оскар» лучшим каскадерам. Гендиректор премии Билл Крамер заявил, что дизайн трюков всегда был важной частью создания фильмов, с самого момента появления кинематографа.

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