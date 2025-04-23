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20:22, 23 апреля 2025Наука и техника

iPhone 16e оказался популярнее iPhone SE

CIRP: iPhone 16e получил долю 7 % среди смартфонов Apple и обогнал iPhone SE
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ZikG / Shutterstock / Fotodom  

Спрос на iPhone 16e оказался выше, чем на другие недорогие смартфоны Apple. Об этом говорится в отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

По данным компании за первый квартал 2025 года, на iPhone 16e пришлось 7 процентов продаж от общего объема реализованных смартфонов Apple в США. Для сравнения, доля iPhone SE 3 в первом квартале 2024 года составила 5 процентов. Из этого авторы сделали вывод, что новый 16e обогнал SE и оказался популярнее старого устройства.

Также оказалось, что за первые три месяца 2025 года доля новых смартфонов серии iPhone 16 составила 74 процента. Для сравнения, доля iPhone 15 год назад составляла 68 процентов.

Журналисты издания Appleinsider заявили, что iPhone 16e привлекает покупателей, которые ранее тяготели к старым или уцененным моделям. Они отметили, что на рынке произошло ключевое изменение. Если привлекательность iPhone SE была обусловлена ретродизайном, то 16e, напротив, оказался популярным из-за новых функций, доступных за небольшую цену.

Ранее специалисты компании Counterpoint Research заявили, что корпорация Apple лидировала на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2025 года. Это стало возможным благодаря успеху iPhone 16e, оцененному в 599 долларов, или около 50 тысяч рублей.

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