Агент СБУ на видео рассказал о подготовке терактов в ДНР

Осужденные за теракты в ДНР агенты СБУ признали вину

Осужденные за теракты в Донецкой народной республике (ДНР) агенты Службы безопасности Украины (СБУ) признали вину. Видео «Ленте.ру» предоставили в Генеральной прокуратуре.

На кадрах один из агентов СБУ рассказывает, как и куда закладывал взрывное устройство. Юрий Иванов привез на место и высадил из машины Суровцева Станислава и Гаррюса Андрея, один остался на остановке следить, чтобы никого не было, а второй пошел к электрическому столбу и установил взрывное устройство, предварительно активировав его.

Они признаны виновными по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Суд приговорил Гаррюса к 23 годам лишения свободы, а Иванова и Суровцева к 24 годам заключения.

Ранее сообщалось, что троих агентов СБУ приговорили к большим срокам за серию терактов в ДНР.