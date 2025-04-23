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11:50, 23 апреля 2025Силовые структуры

Троих агентов СБУ приговорили к большим срокам за серию терактов в ДНР

Суд дал трем агентам СБУ до 24 лет за серию терактов в ДНР
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил троих агентов Службы безопасности Украины (СБУ) к срокам до 24 лет за серию терактов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2015 года Юрий Иванов познакомился с сотрудником СБУ, который предложил сотрудничать для осуществления террористической деятельности на территории ДНР. На что подсудимый дал согласие и принял участие в деятельности этой организации.

В декабре 2015 года Иванов получил задание подобрать людей для совместной работы. Он предложил своим знакомым Суровцеву Станиславу и Гаррюсу Андрею также вступить в эту организацию, на что они согласились. После чего подсудимые проходили обучение минно-взрывному делу на территории Украины и принимали участие в незаконном обороте взрывчатых веществ. Кроме этого, они в составе группы совершили серию терактов на территории ДНР. После совершения каждого взрыва они отчитывались об этом сотруднику СБУ.

В судебном заседании подсудимые признали себя частично виновными в инкриминируемых преступлениях. Суд приговорил Гаррюса к 23 годам лишения свободы, а Иванова и Суровцева к 24 годам заключения.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела о теракте в Самаре внесли в список террористов и экстремистов.

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