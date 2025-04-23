Пользователи iPhone приготовились платить за ИИ

Morgan Stanley: Владельцы iPhone оказались готовы платить за ИИ-функции

Пользователи смартфонов Apple оказались готовы платить за функции искусственного интеллекта (ИИ) в iPhone. Об этом сообщает портал Seeking Alpha.

Авторы ознакомились с опросом Morgan Stanley на тему готовности пользователей Apple платить за функции ИИ. Специалисты опросили 3300 американцев, из которых 450 человек пользовались смартфонами Apple с поддержкой ИИ. Оказалось, что 80 процентов респондентов будут пользоваться сервисом Apple Intelligence, если он станет платным.

30 процентов опрошенных заявили, что готовы отдать за доступ к ИИ от 10 до 15 долларов. 22 процентов пользователей готовы платить больше 15 долларов в месяц, 17 процентов — от 5 до 10 долларов. В среднем опрошенные готовы тратить на ИИ-функции до 9,11 доллара в месяц. По результата опроса за сентябрь 2024 года этот показатель составлял 8,17 доллара.

Авторы отчета отметили, что в настоящий момент ИИ-сервис Apple доступен бесплатно на поддерживаемых гаджетах. Однако Apple Intelligence работает в ограниченном числе регионов.

Также 40 процентов пользователей Apple заявили, что ждут выхода тонкого или складного iPhone.

В конце апреля стало известно, что корпорация Apple убрала пометку «Доступна сейчас» со страницы своей нейросети Apple Intelligence. Это связано с тем, что доступ к сервису открыли не во всем мире.