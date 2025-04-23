Названо ключевое условие для сотрудничества России и США в Арктике

Политолог Стрельникова: Санкции препятствуют сотрудничеству РФ и США в Арктике

Сотрудничество между Россией и США в Арктике может возобновиться после отмены антироссийских санкций. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала политолог, доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«Я думаю, что Россия и США смогут вернуться к этому вопросу [сотрудничества в Арктике], когда будут отменены санкции», — назвала она ключевое условие для кооперации в Заполярье.

При этом, по словам эксперта, в США уже сейчас ведется обсуждение отмены части санкций, прежде всего в энергетической сфере, которые в наибольшей степени препятствуют сотрудничеству с Россией. В целом же администрация Дональда Трампа понимает, что исключить из арктической деятельности Россию, богатую ресурсами и с обширными полярными владениями, очень недальновидно.

Политолог Ирина Стрельникова также рассказала о сотрудничестве России и европейских стран в Арктике. По ее словам, практически все совместные инициативы в регионе сейчас отсутствуют.