Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 23 апреля 2025МирЭксклюзив

Названо ключевое условие для сотрудничества России и США в Арктике

Политолог Стрельникова: Санкции препятствуют сотрудничеству РФ и США в Арктике
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Сотрудничество между Россией и США в Арктике может возобновиться после отмены антироссийских санкций. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала политолог, доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«Я думаю, что Россия и США смогут вернуться к этому вопросу [сотрудничества в Арктике], когда будут отменены санкции», — назвала она ключевое условие для кооперации в Заполярье.

При этом, по словам эксперта, в США уже сейчас ведется обсуждение отмены части санкций, прежде всего в энергетической сфере, которые в наибольшей степени препятствуют сотрудничеству с Россией. В целом же администрация Дональда Трампа понимает, что исключить из арктической деятельности Россию, богатую ресурсами и с обширными полярными владениями, очень недальновидно.

Политолог Ирина Стрельникова также рассказала о сотрудничестве России и европейских стран в Арктике. По ее словам, практически все совместные инициативы в регионе сейчас отсутствуют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    Украинский пленный спас российского бойца от беспилотника

    Подполье рассказало о новой тактике сотрудников ТЦК на Украине

    Чиновница стала подрабатывать на порносайте

    Американцы внезапно полюбили Windows 11

    Российские военные продолжили накаты на ВСУ под Купянском

    Трамп создал в США группу по искоренению «антихристианских предубеждений»

    В Белгородской области женщина получила ранения в результате сброса взрывчатки с дрона

    Россиянам рассказали о необычном способе инвестиции

    В США заявили об ожидании от Киева ответа на «окончательное предложение» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости