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15:26, 23 апреля 2025Экономика

В Арктике обнаружили необычное загрязнение

Извержение вулкана в Исландии привело к загрязнению Арктики
Виктория Клабукова

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Извержение вулкана в Исландии связали с загрязнением Арктики. Такую необычную взаимосвязь выявили в Хэфэйском научно-исследовательском институте физических наук Китайской академии наук. Результаты исследования публикует журнал Innovation Geoscience.

Для наблюдения исследователи использовали данные спутника и китайской арктической станции. Ученые обнаружили, что источником трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию архипелага Шпицберген стал исландский вулкан Сунднхукагигар. В результате извержения в 2023 году в атмосферу, подобно «химической бомбе», были выброшены миллионы тонн ядовитого диоксида серы. Преобразуясь в сульфатные частицы, вещество провоцирует кислотные дожди и отражает солнечное излучение, меняя климат. Кроме того, частицы вулканического пепла могут проникать в легкие, приводя к респираторным заболеваниям. В итоге газ смог преодолеть больше двух тысяч километров и осесть в Арктике. Загрязнению подверглось до 80 процентов территории района Ню-Олесунн.

Ранее стало известно о неочевидном последствии потепления в Арктике. Как выяснилось, из-за ледяных наростов, появляющихся вследствие повышения температуры, белые медведи стали калечить лапы. Из-за обледенения на конечностях у них начали образовываться порезы, глубокие раны и язвы.

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