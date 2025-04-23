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12:16, 23 апреля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт ДНР

Минобороны: Армия России заняла Тарасовку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла Тарасовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили бойцы Южной группировки российских войск.

В ходе боевых действий на указанном направлении было нанесено поражение ряду украинских подразделений. Потери противника при этом составили до 335 человек и три единицы бронетехники, отметили в военном ведомстве.

Армия России продолжает развивать наступление в ДНР. Целью российских войск является выход на административные границы республики — именно в них она была принята в состав России в качестве субъекта. Так, 22 апреля российские войска заняли Сухую Балку.

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