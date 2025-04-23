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22:26, 23 апреля 2025Россия

Белый дом выразил недовольство методами Зеленского

Белый дом заявил о неприемлемости попыток Зеленского вести мегафонную дипломатию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Администрация Соединенных Штатов Америки раздосадована тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии, и находит это неприемлемым. Об этом высказалась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит ТАСС.

«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации, и это неприемлемо для президента [США Дональда Трампа]. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями», — заявила она, комментируя слова Зеленского на первой полосе газеты The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским.

Ранее Дональд Трамп заявил, что высказывания Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.

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