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16:03, 23 апреля 2025Путешествия

Британец провел отпуск с «Талибаном» и описал афганцев фразой «был для них знаменитостью»

New York Post: Британец удивился накрашенным женщинам в Афганистане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ali Khara / Reuters

Британский турист провел отпуск в Афганистане под присмотром «Талибана» (движение запрещено в России как террористическое) и описал местных жителей фразой «я был для них знаменитостью». Об этом сообщает New York Post.

По словам 30-летнего Тоеси Осидейнде, он любит ездить в страны, которые считаются опасными, и уже успел побывать в Сирии. Теперь мужчина посетил Афганистан и рассказал, что там везде стоят вооруженные талибы, которые каждую минуту следят за передвижениями иностранцев. К нему приставили специального человека, который должен был охранять его во время путешествия.

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Финансовый консультант из Бата, Великобритания, провел в мусульманской стране 11 дней. Больше всего его удивили накрашенные женщины, которые не прячут лицо. Он также развеял миф о том, что афганкам не разрешается получать образование.

По словам Осидейнде, он успел подружиться со своим охранником и даже смотрел с ним сериал в гостиничном номере. Британец чувствовал себя в безопасности, но знал, что в случае чего ему никто не поможет — ведь в Афганистане нет посольства его страны. При этом он заметил, что при соблюдении всех правил можно избежать проблем.

Ранее российский путешественник Игорь Манаширов, решившийся на отдых в Афганистане, рассказал о запретах для женщин, которые вызвали наибольший резонанс в обществе. Турист отметил, что, когда к власти в стране пришли талибы, жизнь простых афганцев сильно изменилась.

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