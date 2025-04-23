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13:56, 23 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего замглавы Минэнерго России осудили за злоупотребления при ликвидации шахт

Суд дал 1,5 года экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальникову за злоупотребления
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему замминистра энергетики России Сергею Мочальникову за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-чиновнику назначено наказание в виде полутора лет в колонии-поселении. Он полностью признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей, уточняет «Интерфакс».

Мочальникову вменялись должностные преступления в связи с реализацией контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период с 2014 по 2023 год. По данным МВД, руководство Минэнерго похитило из бюджета свыше 175 миллионов рублей, выделенных на реструктуризацию угольной промышленности.

Фигурантами дела также являлись бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, директор подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрей Моисеенков и еще несколько чиновников.

Яновский был задержан и арестован в октябре 2024 года.

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