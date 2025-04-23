Китай назвал обвинения Украины безосновательными

МИД Китая выступил против обвинений Украины, комментируя вызов посла в Киеве

Китай выступает решительно против необоснованных обвинений Киева по поводу участия китайских солдат в украинском конфликте. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что посла Китая в Киеве Ма Шэнкуна вызвали в министерство иностранных дел Украины из-за обвинений в участии китайских граждан в боевых действиях. Кроме того, в украинском МИД выразили обеспокоенность возможным взаимодействием Пекина и Москвы в оборонной сфере.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления Киева, отметила, что Китай не является участником украинского кризиса и никогда не поставлял ни России, ни Украине оружие для применения в боевых действиях.