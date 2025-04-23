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06:31, 23 апреля 2025Из жизни

Чиновница стала подрабатывать на порносайте

В Великобритании чиновницу застали за ведением эфиров в обнаженном виде
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: thesun.co.uk

В Великобритании сотрудница Министерства труда и пенсий стала совмещать государственную службу и ведение эфиров на порносайте. Об этом пишет The Sun.

Женщина с псевдонимом Кэти подрабатывает трансляциями в обнаженном виде, выполняя различные запросы подписчиков. В профиле Кэти указано, что она англичанка, ей 40 лет, и она готова к «грязным разговорам, ролевым играм и стриптизу».

Параллельно с этим женщина работает в министерстве, отвечая на дому на звонки граждан. На одном из порноэфиров ее застали за ответом на вопрос человека, позвонившего в Министерство труда. В другом видео чиновница, сидя с обнаженной грудью, жаловалась, что правительство сократило выплаты на покупку топлива для пенсионеров.

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Один из подписчиков спросил у Кэти, не стыдится ли она того, что зарабатывает на порносайте. Она ответила, что не стыдится, поскольку на госслужбе ей слишком мало платят. Об этом узнали в министерстве. Его представители сообщили, что проверяют информацию.

Ранее сообщалось, что в Китае у чиновницы Чжун Ян, осужденной за коррупцию, оказалось 58 сексуальных партнеров среди подчиненных. Отмечается, что некоторые мужчины вступали в интимные отношения с ней ради каких-то привилегий, другие делали это из страха.

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