Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

Посол РФ в Лондоне: США убедились в недоговороспособности Украины

США в ходе попыток мирного урегулирования убедились в недоговороспособности Украины, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин. Его цитирует РИА Новости.

При этом дипломат отметил «огромную роль» предложенного российской стороной пасхального перемирия в процессе урегулирования. «Она на деле доказала, что остановить военные действия вполне возможно, так же, как возможен в дальнейшем выход на некое рамочное соглашение», — сказал он.

Ранее Келин рассказал, что Великобритания и Евросоюз пытаются остановить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.