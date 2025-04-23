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16:31, 23 апреля 2025Мир

Еврокомиссия выступила против признания Крыма российским

Представитель ЕК Мерсье: Европа выступает против признания Крыма российским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Страны Европейского союза (ЕС) выступают против признания Крыма российской территорией по итогам украинского конфликта. С таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье, его цитирует РИА Новости.

«Что касается суверенитета Украины, то для ЕС отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать предложение США признать полуостров российской территорией.

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине по существующей на данный момент линии боевого соприкосновения. При этом чиновник отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.

В свою очередь, сенатор Совфеда Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Конституция России не предполагает отторжение территорий, уже входящих в состав страны.

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