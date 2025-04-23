Европейский дипломат раскрыл детали отправки миротворцев на Украину

В Европе заявили, что на Украину не будут направлены солдаты или голубые каски

На Украину будут направлены солдаты или Миротворческие силы Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает РИА Новости.

«Относительно оправки миротворцев на Украину: речь не идет о солдатах и голубых касках», — заявил собеседник агентства, отметив, что цель будущего миротворческого контингента будет только наблюдение и мониторинг.

Ранее газета The Hill написала, что размещение миротворцев из стран-участниц НАТО на Украине невыполнимо сразу по нескольким причинам.