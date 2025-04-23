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20:41, 23 апреля 2025Мир

Европейский дипломат раскрыл детали отправки миротворцев на Украину

В Европе заявили, что на Украину не будут направлены солдаты или голубые каски
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Украину будут направлены солдаты или Миротворческие силы Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает РИА Новости.

«Относительно оправки миротворцев на Украину: речь не идет о солдатах и голубых касках», — заявил собеседник агентства, отметив, что цель будущего миротворческого контингента будет только наблюдение и мониторинг.

Ранее газета The Hill написала, что размещение миротворцев из стран-участниц НАТО на Украине невыполнимо сразу по нескольким причинам.

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