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15:30, 23 апреля 2025Культура

Фанатка попыталась сделать селфи с покойным Церетели

Shot: Женщина попыталась сделать фото с Церетели на прощании со скульптором
Ольга Коровина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На прощании с легендарным скульптором и художником Зурабом Церетели одна из поклонниц попыталась сделать селфи с ним прямо в гробу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, охране пришлось увести женщину, которая хотела сделать снимок. Успела ли она сфотографироваться с автором Памятника Петру I, не сообщается.

Зураба Церетели не стало в возрасте 91 года. Церемония прощания состоялась 23 апреля в храме Христа Спасителя. Известно, что похороны пройдут 26 апреля в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Церетели — автор более пяти тысяч произведений. Кроме памятника Петру I, он работал над монументом «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, участвовал в оформлении мемориального комплекса на Поклонной горе и храма Христа Спасителя. Его произведения расположены не только в столице, но и в других городах России, странах СНГ и многих зарубежных государствах, включая США.

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