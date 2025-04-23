Глава Крыма объявил о закрытии части прибрежной зоны

Глава Крыма Аксенов: На юго-востоке проведут учения по борьбе с диверсантами

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о закрытии части прибрежной зоны из-за учений против высадки диверсантов. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что 24 апреля на юго-востоке полуострова — от города Феодосии до поселка Форос будут проходить учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны России, а также других силовых и правоохранительных структур.

Он уточнил, что с 9 утра до 15 дня будет осуществляться полная блокировка указанного района и попросил жителей Крыма сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.