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17:46, 23 апреля 2025Путешествия

Глава Крыма объявил о закрытии части прибрежной зоны

Глава Крыма Аксенов: На юго-востоке проведут учения по борьбе с диверсантами
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о закрытии части прибрежной зоны из-за учений против высадки диверсантов. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что 24 апреля на юго-востоке полуострова — от города Феодосии до поселка Форос будут проходить учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны России, а также других силовых и правоохранительных структур.

Он уточнил, что с 9 утра до 15 дня будет осуществляться полная блокировка указанного района и попросил жителей Крыма сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.

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