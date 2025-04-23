Хинштейн сообщил о новой атаке на регион и назвал цель ударов «украинских преступников»

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область, один человек ранен

Один человек получил ранение в результате очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Речь идет о происшествии в слободе Белой Беловского районе, где украинский FPV-дрон атаковал мужчину, который получил осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали.

Этой и подобными ей атаками «украинские преступники», как называет Хинштейн ВСУ, пытаются разрушить инфраструктуру и причинить вред мирным жителям. Он призвал население воздержаться от посещения приграничной зоны.

Ранее 23 апреля ВСУ ударили по Брянской области. Там мирный житель — водитель микроавтобуса — был ранен в результате атаки беспилотника. Его доставили в больницу.